Patril k najlepším svetovým deblistom a verí českej generácii. Mečíř: On bol stena na sieti

Bývalý česko-slovenský tenista Tomáš Šmíd oslávi v stredu 70. narodeniny v Taliansku, kde dlhodobo žije.
Víťaz Davisovho pohára z roku 1980 tenis stále sleduje, šport aj hráči sa však podľa neho veľmi zmenili.
Zostáva v kontakte s bývalými spoluhráčmi Ivanom Lendlom, Janom Kodešom či Pavlom Složilom.
V rozhovore pre ČTK uviedol, že verí, že tímovú súťaž by mohla vyhrať aj súčasná generácia okolo Jiřího Lehečku.
Narodeninový deň strávim u kamaráta
„V Taliansku sa mi žije dobre. Ľudia sú tu príjemní, jedlo je skvelé a je tu aj pekné počasie,“ povedal s úsmevom Šmíd.
„Narodeninový deň strávim u kamaráta, ku ktorému občas chodím na obedy a večere. Budem s deťmi, so svojím pitbulom a kamarát sľúbil, že pripraví aj večeru na moju počesť,“ uviedol.
Bývalá svetová jednotka vo štvorhre sa do Talianska presťahovala po skončení kariéry. Šmíd sa tam stal šéfom tenisových centier a viedol talentovaných hráčov vo veku od 14 do 21 rokov. „Posledných 15 rokov som na dôchodku,“ povedal.
Rodák z Plzne vyhral počas kariéry deväť turnajov ATP vo dvojhre a 56 vo štvorhre.
Je to strašné číslo
„To, že som mal v singli a debli dohromady 122 finálových účastí, je strašné číslo. Jediné, čo ma mrzí, je, že som sa na grandslame vo dvojhre nikdy nedostal cez štvrťfinále,“ vyhlásil.
Medzi najlepšiu osmičku hráčov sa prebojoval dvakrát – na Australian Open 1983 a vo Wimbledone o rok neskôr. V oboch prípadoch prehral s Lendlom.
„Na grandslamoch som vždy narazil na niekoho, ako bol (John) McEnroe, Lendl, (Jimmy) Connors alebo (Björn) Borg, a tí boli na mňa príliš dobrí.
Mrzí ma, že som sa nedostal napríklad do finále grandslamu,“ poznamenal Šmíd.
Veľké momenty zažil v roku 1980, keď pomohol k prvému triumfu v Davisovom pohári. Československo vtedy zvíťazilo v semifinále v Argentíne 3:2 a následne doma zdolalo Taliansko 4:1.
Šmíd sa vo finále podieľal na dvoch bodoch. Najprv zdolal v úvodnej dvojhre Adriana Panattu a potom vo štvorhre s Lendlom zabezpečil Československu rozhodujúci tretí bod proti Panattovi a Paolovi Bertoluccimu.
Víťazstvo v Davisovom pohári bola veľká sláva
„To bola ďalšia sága, keď som večer pred zápasom zjedol pokazené filé, bolo mi zle a v prvej dvojhre som prehrával 0:2. Potom som to však otočil a vyhral v piatich setoch,“ spomínal Šmíd.
„Víťazstvo v Davisovom pohári bola veľká sláva. Keď končíte kariéru, vždy sa hodnotí, koľko ste vyhrali grandslamov, Davis Cupov, koľkokrát ste sa kvalifikovali na Masters a koľko máte titulov z ATP,“ uviedol.
S bývalými spoluhráčmi z Davisovho pohára zostáva v kontakte. „S Pavlom Složilom si píšeme o futbale alebo o tenise.
S Ivanom si napíšeme na Vianoce alebo narodeniny. A s Honzom Kodešom si občas zavoláme,“ povedal Šmíd.
V závere kariéry trénoval aj bývalú svetovú jednotku, Nemca Borisa Beckera. V jeho tíme pôsobil 16 mesiacov.
O Beckerovi: Ako tenista bol vynikajúci
„Boris bol veľký sympaťák. Bol to hráč, ktorý bol na kurte akoby v tranze.
Na cestách sme hrávali šachy, tie hrá veľmi slušne,“ povedal o slávnom hráčovi, ktorý sa musel kvôli mareniu insolvenčného konania dostať do väzenia.
„Mrzí ma, čo sa mu stalo. Hovoril, že vo väzení to bolo hrozné. Po kariére to asi podcenil. Teraz býva v Miláne, má ďalšiu manželku a snáď si život usporiadal. Ako tenista bol vynikajúci,“ povedal Šmíd.
Tenis si ďalej raz týždenne rekreačne zahrá a sleduje aj dianie vo svete. Pred dvoma týždňami navštívil turnaj v Ríme, kde sledoval duel Lehečku s Nórom Casperom Ruudom.
„Tenis sa oproti našim časom strašne zmenil. Po prvé, všetci hrajú rovnako, po druhé, dávajú strašné rany, čo za nás nebolo, a po tretie, nikto nemá osobitý štýl.
Väčšina hrá len od základnej čiary, málokto ide na sieť alebo zahrá – s výnimkou (Carlosa) Alcaraza – kraťas. A ten (Jannik) Sinner je v tejto hre teraz najlepší,“ vyhlásil.
Mrzí ho aj to, že miznú hráči s jednoručným bekhendom. „To hrá už len (Lorenzo) Musetti, ale v zápasoch na tri víťazné sety to nestačí, pretože vás tým obojručným umlátia. Hrá ho ešte (Grigor) Dimitrov alebo (Stefanos) Tsitsipas.
Dnes to už ani nie je až tak o taktike. To sú také rany, že ak proti tomu raz zahráte krátko, je koniec,“ uviedol Šmíd.
Teší ho nástup Lehečku, Jakuba Menšíka či Tomáša Macháča. Praje im úspech a verí, že môžu zvíťaziť aj v Davisovom pohári.
Určite majú šancu Davis Cup vyhrať
„Títo traja hráči sú veľmi dobrí a k tomu aj (Vít) Kopřiva ako štvrtý. Je to aj o šťastí, aby boli chalani zdraví a mali formu. Určite však majú šancu Davis Cup vyhrať,“ povedal Šmíd.
Chcel by tenistov podporiť aj v septembrovom druhom kole kvalifikácie proti USA. „Ak ma pozvú, rád by som do Prahy prišiel,“ poznamenal.
K stredajším narodeninám si želal hlavne zdravie. Po skončení kariéry absolvoval operáciu bedrových kĺbov alebo prostaty, kde mal rakovinový zárodok.
Pred tromi rokmi mal aj pľúcnu embóliu. Teraz sa cíti v poriadku. „Mám rád život, takže by som si želal žiť tak ako teraz ešte ďalšie roky,“ doplnil Šmíd.
So Slovákom Miloslavom Mečířom triumfoval v roku 1987 na turnaji majstrov v Londýne.
Mečíř: Boli sme dobrí priatelia aj mimo kurtu
„Hralo sa v Royal Albert Hall v divadelnom prostredí, pripomínalo mi to pražskú Lucernu vo väčšom. Bol to pekný zážitok, na finále prišli moji aj Tomášovi rodičia.
Tomáš mi pri mojich deblových začiatkoch veľmi pomohol. Ja som vtedy nemal prakticky žiadny štvorhrový rebríček a veľa som sa od neho naučil.
Postupne sme vytvorili silný tandem aj v Davisovom pohári. On bol stena na sieti, neprešlo cez neho skoro nič. Ja som bol zasa stena na returne a dobre nám to klapalo.
Rýchlo som sa naučil čítať jeho myšlienky, zlepšil som sa na sieti. Boli sme dobrí priatelia aj mimo kurtu, chodili sme spolu na večere,“ zaspomínal si na spoluprácu so Šmídom v rozhovore pre TASR Mečíř, olympijský šampión vo dvojhre z OH 1988 v Soule a súčasný prezident Slovenského tenisového zväzu.