V prvom sete sa trápila, no ďalšiu prehru nedopustila. Šramková rozhodla v tajbrejku

CINCINNATI. Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.
V piatkovom zápase 1. kola zdolala domácu Caroline Dolehideovú v troch setoch 1:6, 6:4 a 7:6 (1). Po nevydarenom prvom sete, v ktorom si Slovenka ani raz neudržala podania, zlepšila hru a zvládla aj rozhodujúci tajbrejk.
V skrátenej hre získala od stavu 2:1 päť loptičiek po sebe a premenila hneď prvý mečbal. Zaujímavý zápas napokon trval dve hodiny a 47 minút.
Bratislavčanku čaká v 2. kole 31. nasadená Poľka Magda Linettová. Tá mala voľný žreb a z dvoch vzájomných zápasov so Šramkovou vyhrala jeden.
WTA Cincinnati 2025
Dvojhra - 1. kolo:
Rebecca Šramková (SR) - Caroline Dolehideová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (1)
Lulu Sunová (N. Zél.) - Antonia Ružićová (Chorv.) 6:4, 6:4
Leolia Jeanjeanová (Fr.) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 7:5, 1:6, 6:4
Caroline Garciová (Fr.) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 5:7, 6:4, 6:3
Lucia Bronzettiová (Tal.) - Ču Lin (Čína) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (6)
Ajla Tomljanovicová (Austr.) - Anna Bondárová (Maď.) 7:6 (0), 6:4
Kimberly Birrellová (Austr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:1