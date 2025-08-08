    V prvom sete sa trápila, no ďalšiu prehru nedopustila. Šramková rozhodla v tajbrejku

    TASR|8. aug 2025 o 20:40
    Rebecca Šramková postúpila v Cincinnati do 2. kola.

    CINCINNATI. Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.

    V piatkovom zápase 1. kola zdolala domácu Caroline Dolehideovú v troch setoch 1:6, 6:4 a 7:6 (1). Po nevydarenom prvom sete, v ktorom si Slovenka ani raz neudržala podania, zlepšila hru a zvládla aj rozhodujúci tajbrejk.

    V skrátenej hre získala od stavu 2:1 päť loptičiek po sebe a premenila hneď prvý mečbal. Zaujímavý zápas napokon trval dve hodiny a 47 minút.

    Bratislavčanku čaká v 2. kole 31. nasadená Poľka Magda Linettová. Tá mala voľný žreb a z dvoch vzájomných zápasov so Šramkovou vyhrala jeden.

    WTA Cincinnati 2025

    Dvojhra - 1. kolo:

    Rebecca Šramková (SR) - Caroline Dolehideová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (1)

    Lulu Sunová (N. Zél.) - Antonia Ružićová (Chorv.) 6:4, 6:4

    Leolia Jeanjeanová (Fr.) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 7:5, 1:6, 6:4

    Caroline Garciová (Fr.) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 5:7, 6:4, 6:3

    Lucia Bronzettiová (Tal.) - Ču Lin (Čína) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (6)

    Ajla Tomljanovicová (Austr.) - Anna Bondárová (Maď.) 7:6 (0), 6:4

    Kimberly Birrellová (Austr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:1

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    V prvom sete sa trápila, no ďalšiu prehru nedopustila. Šramková rozhodla v tajbrejku
    dnes 20:40
