Šramková bola k outsiderke nemilosrdná. V prvom sete ju zničila kanárom

WTA Monterrey 2025
šestnásťfinále:
Rebecca Šramková (SR) - Victoria Rodriguézová 6:0, 6:3
MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková zvíťazila v šestnásťfinálovom zápase nad Victoriou Rodriguézovou v dvoch setoch 6:0 a 6:3.
Mexičanka, ktorej patrí až 420. miesto v rebríčku WTA nemala proti Slovenke najmenšiu šancu.
V osemfinále sa Šramková predstaví proti Kanaďanke Leylah Fernandézovej, ktorá v šestnásťfinále porazila Rumunku Jaqueline Cristianovú.
Kanadskej tenistke patrí 33. miesto v rebríčku WTA, teda je o päť priečok vyššie ako Slovenka.