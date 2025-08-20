    Šramková bola k outsiderke nemilosrdná. V prvom sete ju zničila kanárom

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková. (Autor: TASSR/AP)
    Sportnet|20. aug 2025 o 09:18
    ShareTweet0

    V osemfinále ju čaká kanadská súperka.

    WTA Monterrey 2025

    šestnásťfinále:

    Rebecca Šramková (SR) - Victoria Rodriguézová 6:0, 6:3

    MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková zvíťazila v šestnásťfinálovom zápase nad Victoriou Rodriguézovou v dvoch setoch 6:0 a 6:3.

    Mexičanka, ktorej patrí až 420. miesto v rebríčku WTA nemala proti Slovenke najmenšiu šancu.

    V osemfinále sa Šramková predstaví proti Kanaďanke Leylah Fernandézovej, ktorá v šestnásťfinále porazila Rumunku Jaqueline Cristianovú.

    Kanadskej tenistke patrí 33. miesto v rebríčku WTA, teda je o päť priečok vyššie ako Slovenka.

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková.
    Šramková bola k outsiderke nemilosrdná. V prvom sete ju zničila kanárom
    dnes 09:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Šramková bola k outsiderke nemilosrdná. V prvom sete ju zničila kanárom