Šramkovú čaká v Paríži veľká výzva. Dám do toho všetko, vraví pred súbojom so Swiatekovou

Nejakú skúsenosť so Swiatekovou už mám, tento rok sme proti sebe nastúpili v druhom kole na Australian Open v Rod Laver aréne. Bol to z jej strany bezchybný zápas. Bude dôležité zachytiť úvod.

V zápase nemám čo stratiť, uvidíme, čo to prinesie. Určite budeme hrať na veľkom kurte, na čo sa teším. Posnažím sa užiť si to do poslednej lopty, dám do toho všetko,“ citoval ju Slovenský tenisový zväz.