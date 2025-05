ONLINE: Rebecca Šramková - Iga Swiateková dnes, Roland Garros 2025 LIVE (1. kolo)

Šwiateková posílala svůj forhend do protipohybu své soupeřky, který by tam určitě nebyla. Naštěstí pro Šramkovou trefuje Polka síť.

Rebecca Šramková teď lítala, co to šlo, ale na finální forhend Polky neměla nárok. Shoda.

To byla nádhera od slovenské tenistky, která se většinu výměny bránila. Poté ale přešla do ofenzívy a ukončila výměnu tvrdým forhendem do pravého rohu dvorce.

Iga Świąteková se dostala k tomuto bekhendu pozdě, a podle toho to také dopadlo. Míček vyletěl do autu.

