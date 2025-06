ONLINE: Rebecca Šramková - Barbora Krejčíková dnes, WTA Londýn 2025 LIVE (1. kolo)

Obě tenistky od sebe dělí jen necelý rok a od jejich jediného vzájemného utkání uběhlo již devět let. Na domácí půdě v Trnavě byla tehdy v souboji začínajících hráček úspěšnější Šramková po velkém boji 4:6, 7:6, 6:4.

