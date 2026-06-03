Ak vyhrá, môže preniknúť do elitnej stovky. Molčan patrí k favoritom na turnaji v Bratislave

Ťahákmi 24. ročníka tenisového challengeru Bratislava Open budú Slovák Alex Molčan a Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciou pre hráčov je aj rekordná dotácia turnaja.
Molčan, slovenská jednotka, patrí vďaka skvelej antukovej forme medzi hlavných favoritov. Bude figurovať medzi nasadenými hráčmi.
Okrem neho organizátori potvrdili účasť víťaza Bratislava Open z roku 2022 a nasadenej jednotky tohtoročného pavúka Kazacha Alexandra Ševčenka či rakúskeho reprezentanta Sebastiana Ofnera.
V hlavnej súťaži a kvalifikácii dostane priestor aj početné zastúpenie ďalších slovenských tenistov.
Okrem Molčana, aktuálne 110. hráča rebríčka ATP, budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu spod Tatier aj Norbert Gombos, Miloš Karol, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík.
„Alex Molčan má jeden z najlepších rokov a má dobre našliapnuté do prvej stovky, kde sa môže dostať vďaka tomuto challengeru, ak sa mu podarí vyhrať, v čo pevne veríme.
Voľné karty dostali Lukáš Pokorný a Norbert Gombos, stabilní hráči slovenského tímu v Davis Cupe,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii turnajový manažér Marián Vajda.
Kokkinakis, ktorý s krajanom Nickom Kyrgiosom ovládol štvorhru na Australian Open v roku 2022, sa vracia po zranení.
„Je to atrakcia turnaja, kvalitný hráč a veľmi dobré meno, ktoré pritiahne divákov. Začína hrať po zranení, ale dúfajme, že to bude opäť jeden z hráčov, ktorému pomôžeme dostať sa k najvyšším métam. Som veľmi rád, že kvalita turnaja je každý rok vyššia a vyššia,“ pokračoval Vajda.
Prví traja nasadení, Ševčenko, Ofner a Američan Emilio Nava, figurujú v prvej svetovej stovke.
Do nej sa môže prebojovať aj štvorka turnaja Jan Choinski, nemecký rodák, ktorý reprezentuje Veľkú Britániu.
„Ševčenko už vyhral tento challenger a bol v top 50, takže je to veľmi kvalitný hráč. Nava je mladý hráč, ale veľmi kvalitný. Ofner je takisto v stovke, ale už bol už na 37. mieste,“ dodal Vajda.
Organizátori oznámili rekordnú dotáciu turnaja, ktorá činí vyše 160-tisíc eur, pričom víťaz získa 23.750 eur a 100 bodov do rebríčka ATP.
Kvalifikácia Bratislava Open je na programe v nedeľu 7. júna. Hlavný turnaj, v ktorom sa predstaví 32 hráčov, sa uskutoční 8. až 14. júna. Vstup je voľný.