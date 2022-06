Bude hrať vo Wimbledone? Nadal stále cíti bolesť, no šancu má

"Liečba a tréning uplynulý týždeň mi povedali, že je tu šanca. V pondelok odletím do Londýna, predstavím sa na exhibícii v Hurlinghame, týždeň potrénujem a uvidíme, či to bude možné," citovala Nadala agentúra DPA.

Nadal si vo finále Roland Garros poradil s Nórom Casperom Ruudom a získal 22. grandslamový titul, hoci od lekárov dostával injekcie tlmiace bolesť.

"Zaznamenal som zmenu, je to trochu zvláštny pocit. Stále cítim bolesť, no inú ako predtým. Pre mňa to znamená progres," povedal Nadal.