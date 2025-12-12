    Na Australian Open štartovať nebudem, žartoval Nadal. Podrobil sa operácii ruky

    Rafael Nadal.
    Rafael Nadal. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. dec 2025 o 16:40
    Nadal absolvoval operáciu na súkromnej klinike v Barcelone.

    Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal sa podrobil operácii pravej ruky.

    Dvadsaťdvanásobného grandslamového šampióna už dlhý čas trápili bolesti, preto sa rozhodol podstúpiť chirurgický zákrok. Informovala o tom agentúra AP.

    Nadal absolvoval operáciu na súkromnej klinike v Barcelone. Na sociálnej sieti zavesil fotografiu, na ktorej má pravú ruku zabandážovanú.

    „Po operácii by mala byť pohyblivejšia, určite však nebudem môcť štartovať na Australian Open,“ zažartoval si Nadal, ktorý ukončil kariéru vlani v novembri na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage.

