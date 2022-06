Otec ho vzal k Nadalovi, aby sa zlepšil. Teraz ho vyzve o titul z Roland Garros

Stačilo mu na to 39. miesto v rebríčku ATP, titulu na hlavnom okruhu sa nikdy nedočkal. K úplnej špičke teda nepatril. No s prehľadom bol aj tak najlepší nórsky tenista.

Prvý Nór vo finále grandslamu

Že sa nórski tenisti volajú rovnako, nie je náhoda. Casper Ruud je totiž synom Christiana Ruuda. Práve on ho priviedol k tenisu. Dodnes je jeho trénerom. Študent, teda syn, však v tomto prípade rýchlo predbehol učiteľa, teda otca.

"Je to zábava, že ako rodina držíme nórsku vlajku na mape tenisového sveta," hovoril Casper Ruud pre Eurosport.

"Chcel by som trochu spopularizovať tenis v Nórsku. Nehovorím, že sa budeme môcť porovnávať s lyžovaním, ale bolo by fajn, ak by niektoré deti chytili do ruky tenisovú raketu," dodal.

VIDEO: Casper Ruud slávi postup do finále Roland Garros 2022