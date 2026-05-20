Tenisti chystajú na Roland Garros protest. Trestajú všetky zúčastnené strany, hovoria organizátori

Tenisti a tenistky pred štartom Roland Garros obmedzia na minimum mediálne povinnosti na protest proti výške odmien na druhom grandslame sezóny.
Hráči už skôr kritizovali, že v Paríži klesol ich podiel údajne na zhruba 14,3 percenta z celkových príjmov turnaja, zatiaľ čo na podujatiach ATP a WTA Tour dostávajú na prémiách 22 percent.
Skupina najhlasnejších kritikov na čele so svetovou jednotkou Arynou Sabalenkovou či štvorkou Coco Gauffovou dokonca hrozila bojkotom turnaja.
Podľa listu L'Equipe tenisti a tenistky plánujú pri tradičnom piatkovom mediálnom dni pred nedeľňajším začiatkom turnaja skrátiť rozhovory s novinármi na maximálne 15 minút.
Francúzska tenisová federácia (FFT), ktorá Roland Garros organizuje, vo vyhlásení pre agentúru AP vyjadrila ľútosť nad iniciatívou, ktorá "trestá všetky zúčastnené strany zapojené do turnaja: médiá, komentátorov, členov federácie a celú tenisovú komunitu, ktorá s nadšením sleduje každý ročník Roland Garros".
Na piatok navrhla stretnutie so zástupcami tenistov.
Vo vyhlásení zo začiatku mája, za ktoré sa popri Sabalenkovej postavil aj prvý hráč mužského svetového rebríčka Jannik Sinner či Novak Djokovič, tenisti kritizovali fakt, že prémie nezodpovedajú stúpajúcim príjmom parížskeho grandslamu.
Oproti vlaňajšiemu ročníku vraj ich podiel na celkových príjmoch dokonca klesol o viac ako jedno percento.
Usporiadatelia oznámili, že odmeny navýšili zhruba o desať percent. Víťazi vo dvojhre získajú 2,8 milióna eur, porazení finalisti 1,4 milióna eur, zatiaľ čo tenisti vyradení v prvom kole dostanú 87.000 eur.
Navyše grandslamové turnaje podľa francúzskej federácie hráčom ponúkajú väčší priestor na zviditeľnenie a generujú tak pre nich nepriamo ďalší príjem zo sponzorských zmlúv a iných aktivít.