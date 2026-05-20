Molčan si hlavnú súťaž na grandslame nezahrá. V zápase nevyužil dva mečbaly

Alex Molčan.
TASR|20. máj 2026 o 19:08
V druhom dejstve nevyužil vedenie 5:3.

Roland Garros 2026

Kvalifikácia mužov - 2. kolo:

Felix Gill (V. Brit.) - Alex Molčan (SR-6) 2:6, 7:5, 7:6 (11:9)

Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži.

V druhom kole prehral v stredu v pozícii nasadenej šestky s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6:2, 5:7, 6:7 (9:11).

Slovensko tak vo francúzskej metropole nebude mať svojho zástupcu v mužskom singli.

V treťom dejstve nevyužil Molčan vedenie 5:3 a dva mečbaly.

V rozhodujúcom supertajbrejku síce otočil z 0:4 na 6:5, no v dramatickej koncovke slávil úspech Gill, ktorý v dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti domácemu Francúzovi Kyrianovi Jacquetovi.

Ten vyhral v troch setoch nad Nermanom Fatičom z Bosny a Hercegoviny, v supertajbrejku uspel 10:8.

