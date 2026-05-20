    Hrunčáková je len krok od hlavnej súťaže v Paríži. Vyradila víťazku US Open z roku 2019

    Viktória Hrunčáková.
    Sportnet, TASR|20. máj 2026 o 15:52
    V kvalifikácii zdolala dve kanadské hráčky.

    Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros.

    V stredajšom zápase 2. kola vyradila na parížskej antuke 25. nasadenú Kanaďanku Biancu Andreescuovú 6:7 (2), 6:4, 6:4.

    V úvode tretieho setu nevyužila proti šampiónke US Open z roku 2019 vedenie 2:0, no v koncovke napokon slávila úspech.

    V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková vo štvrtok proti víťazke súboja medzi trinástou nasadenou Češkou Dominikou Šálkovou a Švajčiarkou Susan Bandecchiovou.

    Roland Garros 2026

    Ženy - kvalifikácia - 2. kolo:

    Viktória Hrunčáková (SR) - Bianca Andreescuová (Kan.-25) 6:7 (2), 6:4, 6:4

