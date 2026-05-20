Hrunčáková je len krok od hlavnej súťaže v Paríži. Vyradila víťazku US Open z roku 2019

Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros.
V stredajšom zápase 2. kola vyradila na parížskej antuke 25. nasadenú Kanaďanku Biancu Andreescuovú 6:7 (2), 6:4, 6:4.
V úvode tretieho setu nevyužila proti šampiónke US Open z roku 2019 vedenie 2:0, no v koncovke napokon slávila úspech.
V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková vo štvrtok proti víťazke súboja medzi trinástou nasadenou Češkou Dominikou Šálkovou a Švajčiarkou Susan Bandecchiovou.
Roland Garros 2026
Ženy - kvalifikácia - 2. kolo:
Viktória Hrunčáková (SR) - Bianca Andreescuová (Kan.-25) 6:7 (2), 6:4, 6:4