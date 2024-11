O čo hrajú slovenské tenistky? Billie Jean King Cup ponúka opäť vysoké prémie

MALAGA. Show must go on (Šou musí pokračovať) znie nápis na stene, pred ktorou zapózoval kapitán slovenských tenistiek Matej Lipták pred finále Billie Jean King Cupu 2024.

Slovenky vyradili v Malage postupne USA, Austráliu aj Veľkú Britániu a v stredu o 17.00 nastúpia vo finále tímovej súťaže proti Taliansku.

Okrem trofeje, ktorú Slovensko už raz v histórii získalo (pred 22 rokmi), sú v hre aj štedré finančné prémie.