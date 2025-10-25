Pohánková nenašla formu zo základnej skupiny. Na prestížnom turnaji končí v semifinále

ITF World Junior Finals 2025
Dvojhra junioriek - semifinále:
Kristina Penicková (USA) - Mia Pohánková (SR) 6:3, 7:6 (8)
ČCHENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková prehrala v semifinále finálového turnaja ITF World Junior Finals 2025 v čínskom Čcheng-tu.
V boji o finále nestačila na americkú tenistku Kristinu Penickovú v dvoch setoch 3:6 a 6:7 (8).
Slovenka, ktorá postúpila zo základnej skupiny z prvého miesta, nenašla formu z predošlých duelov a prehrala prvý zápas na turnaji.
V prvom sete sa Pohánková najskôr dokázala dostať zo straty vlastného podania, keď zo stavu 1:3 vyrovnala na 3:3, ale fyzickejšia hra Američanky nepriniesla ďalší obrat.
V ôsmom geme sa Penickovej podaril brejk, ktorý napokon využila k tomu, aby získala úvodné dejstvo po výsledku 6:3.
Druhý set sa pre Pohánkovú nezačal ideálne, hneď stratila podanie a prehrávala 0:2. Lenže potom sa karta obrátila, pridala viac sily do svojich úderov a Penickova ťahala za kratší koniec.
Najskôr sa sériou troch gemov v rade dostala Pohánková do vedenia a následne bola na kurte dominantnejšou hráčkou.
Občas síce prišla nevynútená chyba, ale inak predvádzala veľkú odolnosť aj v náročnejších momentoch. Američanka sa ale dokázala pozviechať a doviesť druhý set do tajbrejku.
V ňom rozhodli detaily, Penickova ho napokon vyhrala 10:8 a ukončila nádeje Pohánkovej na finále.
Pohánkovej patrí v aktuálnom vydaní piate miesto so ziskom 2399,75 bodu, Penicková je na druhej priečke.
Do semifinále postúpili z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23 000 amerických dolárov.