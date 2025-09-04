Keď hrali vlani, Češka ju nahnevala. Osaková zažíva v New Yorku veľký comeback

NEW YORK. Naomi Osaková hovorí, že tenis si po návrate obľúbila ešte viac než kedykoľvek predtým.
Vo štvrtok sa totiž prebojovala do semifinále US Open po víťazstve 6:4, 7:6 (3) nad Karolínou Muchovou. Ukázala tak, že je opäť späť na najväčšej tenisovej scéne.
Štyri roky po svojom poslednom grandslamovom titule si nasadená dvadsaťtrojka, ktorá sa minulú sezónu vrátila po dlhej materskej prestávke, natiahla svoju sériu vo štvrťfinále veľkých turnajov na 5:0. V semifinále ju čaká Američanka Amanda Anisimovová.
„Zistila som, že tenis mám rada ešte viac, než som si myslela, a že ma naozaj bavia výzvy,“ povedala Osaková. Pred dvoma rokmi pritom semifinále US Open sledovala len z tribúny na Arthur Ashe Stadium.
„Je to ako videohra. Aj keď prehráte level, znovu začnete a hráte, až kým ho nevyhráte. Niekedy je to ťažké, ale za nič na svete by som to nemenila.“
VIDEO: Zostrih zápasu Osaková - Muchová
Muchová, ktorá strávila na kurte počas prvých štyroch zápasov viac než desať hodín, si po tesne prehratom prvom sete nechala ošetriť ľavú nohu. Napriek problémom nastúpila do druhého setu odhodlane a hneď na začiatku Osakovú brejkla.
S pevne zaviazaným stehenným svalom sa jej pohyb zhoršil, no svojou nápaditou hrou dokázala Japonku trápiť. Dokonca išla do vedenia 5:4, no Osaková vyrovnala a napokon rozhodla v tajbrejku.
„Bol to nesmierne náročný zápas,“ priznala víťazka. „Karolína patrí medzi najlepšie hráčky sveta. Vždy je to proti nej veľmi ťažké. Minulý rok ma porazila, a pritom som mala podľa mňa jeden z najlepších outfitov. Bola som z toho fakt nahnevaná. O to viac som teraz vďačná, že tu môžem byť.“
Osaková sa už sústreďuje na semifinále proti nasadenej osmičke Amande Anisimovovej. Očakáva tvrdý súboj s domácou favoritkou, ktorá je opäť vo forme, hoci ešte nedávno utrpela krutú prehru 0:6, 0:6 s Igou Światekovou vo wimbledonskom finále.
Dvadsaťštyriročná Američanka si však v stredu pripísala sladkú odvetu, keď Polku zdolala 6:4, 6:3.
„Anisimovová patrí k hráčkam, pri ktorých nikdy neviete, kam pošle loptičku,“ povedala Osaková.
„Priznám sa, že samotné wimbledonské finále som nevidela, ale videla som výsledok a bolo mi jasné, aké to pre ňu muselo byť bolestivé. O to väčší kredit si zaslúži, že tu na domácej pôde dokázala Igu zdolať. Čaká ma veľmi ťažký zápas.“