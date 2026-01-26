    Druhýkrát v priebehu turnaja. Organizátori Australian Open reagujú na vysoké teploty

    Momentka zo zápasu Keysová - Pegulová.
    Momentka zo zápasu Keysová - Pegulová. (Autor: TASR/AP)
    26. jan 2026 o 12:50
    Interné pravidlá tzv. „stupnice tepelného stavu“ už boli aplikované v sobotu.

    Druhýkrát v priebehu niekoľkých dní museli organizátori grandslamového tenisového turnaja Australian Open upraviť program zápasov.

    V dôsledku vysokých teplôt sa tak v utorok dostanú na kurty hráči už o deviatej hodine miestneho času.

    Interné pravidlá tzv. „stupnice tepelného stavu“ už boli aplikované v sobotu, keď sa takmer päť hodín nehralo na nezakrytých kurtoch. Australian Open má k dispozícii tri kurty so strechou, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou využije počas utorkového programu.

    Stretnutia paratenistov preventívne odložili organizátori na stredu. Na utorok avizujú predpovede teploty presahujúce 45 stupňov Celzia. Informovala agentúra DPA.

    dnes 12:50
