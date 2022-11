ONLINE: Aryna Sabalenková - Caroline Garciová dnes (Turnaj majsteriek)

Caroline Garcíaová:

Garcíaová při své druhé účasti na Turnaji mistryň útočí na životní triumf. Ve 29 letech nejzkušenější účastnice dosud nikdy nehrála ani finále Grandslamu. Nejlépe si vedla nedávno na US Open, kde se probojovala do semifinále.



Turnajová šestka to neměla snadné už ve skupině. Začala poměrně hladkou výhrou 6:4, 6:3 nad domácí Coco Gauffovou, ale poté tvrdě narazila na světovou jedničku Igu Świątekovou, které podlehla 3:6, 2:6. V přímém souboji o semifinále se pak utkala s Darjou Kasatkinovou a utkání přineslo opravdový boj se vším všudy. Francouzka prohrála první set 4:6, druhý ovšem vyhrála 6:1 a třetí sada došla až do tiebreaku. V něm Garcíaová triumfovala poměrem 7:5 a mohla se radovat. V semifinále pak Garcíaová přehrála Mariu Sakkariovou hladce 6:3, 6:2.



Letošní zápasová bilance – 44:20