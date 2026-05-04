Sinner zvýšil svoj náskok na čele. Molčan mierne klesol, no má na dosah top 100

Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 1390 bodov.
Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý klesol o šesť pozícii a figuruje na 113. mieste.
Dvadsaťštyriročný Sinner vyhral cez víkend turnaj ATP 1000 v Madride, keď zdolal vo finále Nemca Alexandra Zvereva. Ten je na treťom mieste pred Novakom Djokovičom.
V najlepšej desiatke nastala len jedna zmena – deviaty Rus Daniil Medvedev preskočil Lorenza Musettiho z Talianska.
Molčan bol v akcii naposledy 18. apríla a stratil 30 bodov, jeho krajan Lukáš Klein je na 159. priečke a tretiemu najlepšiemu Slovákovi Norbertovi Gombosovi patrí 356. pozícia.
Rebríček ATP
/k 4. máju/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
14 350 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
12 960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5805 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4700 b
5.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4050 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4030 b
7.
(7.)
Taylor Fritz
USA
3770 b
8.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3755 b
9.
(10.)
Daniil Medvedev
Rusko
3460 b
10.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3415 b
113.
(107.)
Alex Molčan
Slovensko
571 b
159.
(160.)
Lukáš Klein
Slovensko
380 b
356.
(339.)
Norbert Gombos
Slovensko
141 b