    Sinner zvýšil svoj náskok na čele. Molčan mierne klesol, no má na dosah top 100

    Slovenský tenista Alex Molčan na turnaji ATP v Mníchove. (Autor: TASR)
    TASR|4. máj 2026 o 19:06
    Druhý Španiel Carlos Alcaraz stráca 1390 bodov.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 1390 bodov.

    Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý klesol o šesť pozícii a figuruje na 113. mieste.

    Dvadsaťštyriročný Sinner vyhral cez víkend turnaj ATP 1000 v Madride, keď zdolal vo finále Nemca Alexandra Zvereva. Ten je na treťom mieste pred Novakom Djokovičom.

    V najlepšej desiatke nastala len jedna zmena – deviaty Rus Daniil Medvedev preskočil Lorenza Musettiho z Talianska.

    Molčan bol v akcii naposledy 18. apríla a stratil 30 bodov, jeho krajan Lukáš Klein je na 159. priečke a tretiemu najlepšiemu Slovákovi Norbertovi Gombosovi patrí 356. pozícia.

    Rebríček ATP

    /k 4. máju/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    14 350 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    12 960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5805 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4700 b

    5.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4050 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4030 b

    7.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    3770 b

    8.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3755 b

    9.

    (10.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3460 b

    10. 

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3415 b

    113.

    (107.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    571 b

    159.

    (160.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    380 b

    356. 

    (339.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    141 b

