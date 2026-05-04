Pohánková po skvelých výkonoch výrazne poskočila. Sabalenková naďalej na čele

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov.
Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, v rebríčku figuruje na 118. pozícii.
Sobolenková si udržala prvé miesto napriek vyoadnutiu vo štvrťfinále turnaja WTA 1000 v Madride, kde bola v úlohe obhajkyne. Na tretiu priečku poskočila Poľka Iga Swiateková cez Američanku Coco Gauffovú.
V rámci top 10 poskočila ešte víťazka madridského turnaja Mirra Andrejevová z Ruska, Talianka Jasmine Paoliniová (8.) a Victoria Mboková z Kanady (9.). O tri pozície si pohoršila Jelina Svitolinová z Ukrajiny a momentálne je na desiatej priečke.
Šramková sa zúčastnila na challengeri v Španielsku a postúpila do druhého kola. Spomedzi krajaniek sú k nej najbližšie 219.
Viktória Hrunčáková a Mia Pohánková (273.). Tá poskočila o 68 pozícii po finálovej účasti na turnaji v nemeckom Wiesbadene.
Rebríček WTA
/k 4. máju/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 110 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8555 b
3.
(4.)
Iga Swiateková
Poľsko
6948 b
4.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6749 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6136 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5985 b
7.
(8.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4181 b
8.
(9.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3722 b
9.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3531 b
10.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3530 b
118.
(122.)
Rebecca Šramková
Slovensko
675 b
219.
(218.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
320 b
273.
(341.)
Mia Pohánková
Slovensko
253 b