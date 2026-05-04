    Pohánková po skvelých výkonoch výrazne poskočila. Sabalenková naďalej na čele

    Mia Pohánková (v strede) (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|4. máj 2026 o 19:44
    Po finálovej účasti na turnaji v nemeckom Wiesbadene si polepšila o 68 miest.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov.

    Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, v rebríčku figuruje na 118. pozícii. 

    Sobolenková si udržala prvé miesto napriek vyoadnutiu vo štvrťfinále turnaja WTA 1000 v Madride, kde bola v úlohe obhajkyne. Na tretiu priečku poskočila Poľka Iga Swiateková cez Američanku Coco Gauffovú.

    V rámci top 10 poskočila ešte víťazka madridského turnaja Mirra Andrejevová z Ruska, Talianka Jasmine Paoliniová (8.) a Victoria Mboková z Kanady (9.). O tri pozície si pohoršila Jelina Svitolinová z Ukrajiny a momentálne je na desiatej priečke. 

    Šramková sa zúčastnila na challengeri v Španielsku a postúpila do druhého kola. Spomedzi krajaniek sú k nej najbližšie 219.

    Viktória Hrunčáková a Mia Pohánková (273.). Tá poskočila o 68 pozícii po finálovej účasti na turnaji v nemeckom Wiesbadene. 

    Rebríček WTA

    /k 4. máju/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 110 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8555 b

    3.

    (4.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    6948 b

    4.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6749 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6136 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5985 b

    7.

    (8.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4181 b

    8.

    (9.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3722 b

    9.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3531 b

    10.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3530 b

    118.

    (122.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    675 b

    219.

    (218.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    320 b

    273.

    (341.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    253 b

