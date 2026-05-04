Šramková nedotiahla k úspechu skvelo rozohratý zápas. V Ríme podľahla Američanke

WTA Rín 2026
Kvalifikácia - 1. kolo:
Taylor Townsendová (USA-10) - Rebecca Šramková (SR - 23) 3:6, 7:5, 6:2
Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na turnaj WTA 1000 v Ríme.
V úvodnom eliminačnom kole podľahla desiatej nasadenej Američanke Taylor Townsendovej po výsledku 6:3, 5:7, 2:6.
V prvých šiestich gemoch úvodného setu dominovali obe hráčky na podaní. Slovenka sa v siedmej hre dostala k prvému brejkbalu a premenila ho. Vzápätí zvládla svoj servis a na returne využila hneď prvý setbal.
Šramková pokračovala v kvalitnom výkone aj v druhom dejstve. Za stavu 3:2 prelomila podanie Townsendovej a priblížila sa k postupu. Výhodu okamžite stratila a tento moment ako keby rozhodol.
Američanka v jedenástom geme zobrala Slovenke podanie a vynútila si rozhodujúci set.
V ňom dominovala nasadená hráčka. Dostala sa rýchlo do náskoku 3:1 a už nedovolila Šramkovej vrátiť sa do hry. V siedmej hre získala ďalší brejk a na podaní využila druhý mečbal.