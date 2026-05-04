    Zranenia ju brzdili, teraz je späť. Keď človek chce hrať a nemôže, hovorí grandslamová šampiónka

    Na snímke česká tenistka Barbora Krejčíková. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. máj 2026 o 16:08
    Česká tenistka Barbora Krejčíková si doliečila ďalšie zranenie a po prvý raz od polovice februára sa vracia k zápasom.

    Dvojnásobná grandslamová šampiónka od jesene laborovala s kolenom, následne ju trápili svalové problémy.

    Na antuke v Ríme absolvuje len štvrtý tohtoročný turnaj WTA Tour. V rozhovore pre CANAL+ Sport uviedla, že pauza bola dlhšia, než očakávala.

    „Veľmi sme nevedeli, ako s tým pracovať. Bol to svalového charakteru, nie koleno, z čoho sme mali veľkú radosť. Malo to svoje úskalia a trvalo to,“ povedala tridsaťročná Krejčíková bez toho, aby spresnila, ktorá svalová partia ju trápila.

    Obdobie bez tenisu pre ňu nebolo jednoduché. „Keď chce človek hrať a nemôže robiť to, čo ho baví… Ale sú aj horšie veci. Snažila som sa k tomu pristupovať pozitívne,“ dodala.

    Turnaj v Ríme začne proti Francúzke Else Jacquemotovej, s ktorou sa stretne v utorok prvýkrát. Bývalá svetová dvojka je momentálne na 53. mieste svetového rebríčka, Jacquemotová je o jedenásť priečok nižšie.

    Pre Krejčíkovú to bude prvý zápas od februárového turnaja v Dubaji, ktorý vzdala pred druhým kolom. Predtým vypadla v januári hneď v úvode Australian Open aj v Hobarte. S kolenom mala problémy od septembra, keď sa zranila v Pekingu.

    Nielen pre Krejčíkovú, ale aj pre ďalších sedem Češiek bude turnaj v Ríme prípravou na Roland Garros, ktorý brnianska rodáčka vyhrala v roku 2021.

    Druhý grandslamový titul získala Krejčíková o tri roky neskôr na tráve vo Wimbledone. Antukový grandslam sa začne o dva týždne.

    Tenis

