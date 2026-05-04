Zranenia ju brzdili, teraz je späť. Keď človek chce hrať a nemôže, hovorí grandslamová šampiónka

Česká tenistka Barbora Krejčíková si doliečila ďalšie zranenie a po prvý raz od polovice februára sa vracia k zápasom.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka od jesene laborovala s kolenom, následne ju trápili svalové problémy.
Na antuke v Ríme absolvuje len štvrtý tohtoročný turnaj WTA Tour. V rozhovore pre CANAL+ Sport uviedla, že pauza bola dlhšia, než očakávala.
„Veľmi sme nevedeli, ako s tým pracovať. Bol to svalového charakteru, nie koleno, z čoho sme mali veľkú radosť. Malo to svoje úskalia a trvalo to,“ povedala tridsaťročná Krejčíková bez toho, aby spresnila, ktorá svalová partia ju trápila.
Obdobie bez tenisu pre ňu nebolo jednoduché. „Keď chce človek hrať a nemôže robiť to, čo ho baví… Ale sú aj horšie veci. Snažila som sa k tomu pristupovať pozitívne,“ dodala.
Turnaj v Ríme začne proti Francúzke Else Jacquemotovej, s ktorou sa stretne v utorok prvýkrát. Bývalá svetová dvojka je momentálne na 53. mieste svetového rebríčka, Jacquemotová je o jedenásť priečok nižšie.
Pre Krejčíkovú to bude prvý zápas od februárového turnaja v Dubaji, ktorý vzdala pred druhým kolom. Predtým vypadla v januári hneď v úvode Australian Open aj v Hobarte. S kolenom mala problémy od septembra, keď sa zranila v Pekingu.
Nielen pre Krejčíkovú, ale aj pre ďalších sedem Češiek bude turnaj v Ríme prípravou na Roland Garros, ktorý brnianska rodáčka vyhrala v roku 2021.
Druhý grandslamový titul získala Krejčíková o tri roky neskôr na tráve vo Wimbledone. Antukový grandslam sa začne o dva týždne.