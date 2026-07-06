    Čas bol jej najväčším súperom. Gauffová myslela len na to, že musí zápas ukončiť

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová (Autor: TASR/AP)
    ČTK|6. júl 2026 o 11:38
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    Američanka v Londýne prvýkrát postúpila do štvrťfinále.

    Nezvyčajný boj s časom vyhrala na Wimbledone americká tenistka Coco Gauffová a prvýkrát sa dostala do štvrťfinále, a to iba dve minúty pred možným prerušením.

    Na najslávnejšom turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodine už sa nesmie pokračovať. Dvadsaťdvaročná Gauffová stihla duel s Belindou Benčičovou ukončiť v nedeľu večer tesne pred limitom a priznala, že tlak bol veľmi nepríjemný.

    Po mečbale poklepala prstami na ľavé zápästie, na znamenie, že to stihla včas.

    "V poslednom game som sa pozerala na hodiny. Hovorila som si: musíš výborne podávať a predviesť skvelé údery. A pri mečbale som myslela len na to, že to musím ukončiť.

    Bol to najdramatickejší koniec. Nikdy som nemusela bojovať s časom, v tenise sme zvyknutí, že nemáme hodiny. Som rada, že som si nevybrala basketbal," povedala Gauffová po výhre 4:6, 6:3 a 6:4.

    Ak by sa stretnutie v All England Clube na juhozápade Londýna do časového limitu kvôli nočnému pokoju neskončilo, museli by ho dohrávať na ďalší deň

    Takto už sa môže Gauffová sústrediť na budúcu súperku a svoju krajanku Jessicu Pegulovú. "Konečne som vo štvrťfinále, ani neviem, koľko pokusov som už mala," dodala.

    Tenis

    Tenis

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová
    Čas bol jej najväčším súperom. Gauffová myslela len na to, že musí zápas ukončiť
    dnes 11:38
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