Čas bol jej najväčším súperom. Gauffová myslela len na to, že musí zápas ukončiť

Nezvyčajný boj s časom vyhrala na Wimbledone americká tenistka Coco Gauffová a prvýkrát sa dostala do štvrťfinále, a to iba dve minúty pred možným prerušením.
Na najslávnejšom turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodine už sa nesmie pokračovať. Dvadsaťdvaročná Gauffová stihla duel s Belindou Benčičovou ukončiť v nedeľu večer tesne pred limitom a priznala, že tlak bol veľmi nepríjemný.
Po mečbale poklepala prstami na ľavé zápästie, na znamenie, že to stihla včas.
"V poslednom game som sa pozerala na hodiny. Hovorila som si: musíš výborne podávať a predviesť skvelé údery. A pri mečbale som myslela len na to, že to musím ukončiť.
Bol to najdramatickejší koniec. Nikdy som nemusela bojovať s časom, v tenise sme zvyknutí, že nemáme hodiny. Som rada, že som si nevybrala basketbal," povedala Gauffová po výhre 4:6, 6:3 a 6:4.
Ak by sa stretnutie v All England Clube na juhozápade Londýna do časového limitu kvôli nočnému pokoju neskončilo, museli by ho dohrávať na ďalší deň
Takto už sa môže Gauffová sústrediť na budúcu súperku a svoju krajanku Jessicu Pegulovú. "Konečne som vo štvrťfinále, ani neviem, koľko pokusov som už mala," dodala.