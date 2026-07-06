    Slovenský junior uspel s Talianom vo štvorhre. Na Wimbledone ich čakajú Američania

    Leon Sloboda
    Leon Sloboda (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|6. júl 2026 o 22:10
    ShareTweet0

    Už na londýnskej tráve ukončil svoje účinkovanie v juniorskej dvojhre.

    Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do osemfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V úvodnom kole zvíťazili nad španielsko-slovinskou dvojicou Eudald Gonzalez, Svit Suljič 7:6 (4), 6:7 (3) a 10:8. Ich ďalšími súpermi budú Američania Ryan Cozad a Gavin Goode.

    Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje účinkovanie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu a podľahol mu 6:3, 6:7 (3), 6:7 (2).

    Tenis

    Tenis

    Leon Sloboda
    Leon Sloboda
    Slovenský junior uspel s Talianom vo štvorhre. Na Wimbledone ich čakajú Američania
    dnes 22:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slovenský junior uspel s Talianom vo štvorhre. Na Wimbledone ich čakajú Američania