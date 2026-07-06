Talian sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále. Zdolal favorizovaného Austrálčana

Taliansky tenista Flavio Cobolli sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V osemfinále zvíťazil v pozícii nasadenej deviatky nad päťkou „pavúka“ Alexom de Minaurom z Austrálie 7:5, 7:6 (4), 6:3.
Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve, vlani v boji o semifinále prehral so Srbom Novakom Djokovičom.
Wimbledon 2026
Dvojhra mužov - osemfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-9) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:5, 7:6 (4), 6:3