    Talian sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále. Zdolal favorizovaného Austrálčana

    Flavio Cobolli oslavuje víťazstvo.
    Flavio Cobolli oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 17:11
    ShareTweet0

    Postupom vyrovnal svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve.

    Taliansky tenista Flavio Cobolli sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V osemfinále zvíťazil v pozícii nasadenej deviatky nad päťkou „pavúka“ Alexom de Minaurom z Austrálie 7:5, 7:6 (4), 6:3.

    Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve, vlani v boji o semifinále prehral so Srbom Novakom Djokovičom.

    Wimbledon 2026

    Dvojhra mužov - osemfinále:

    Flavio Cobolli (Tal.-9) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:5, 7:6 (4), 6:3

    Tenis

    Tenis

    Flavio Cobolli oslavuje víťazstvo.
    Flavio Cobolli oslavuje víťazstvo.
    Talian sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále. Zdolal favorizovaného Austrálčana
    dnes 17:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Talian sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále. Zdolal favorizovaného Austrálčana