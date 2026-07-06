Belgičanka potvrdila vyradenie svetovej dvojky. V boji o štvrťfinále zdolala Češku

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V osemfinále zvíťazila v pozícii nasadenej dvanástky nad Američankou Ashlyn Kruegerovou 6:4, 6:4.
V najlepšej osmičke nebude chýbať ani Belgičanka Elise Mertensová. Turnajová dvadsaťpäťka po vyradení svetovej dvojky Kazašky Jeleny Rybakinovej zdolala na londýnskej tráve aj 21. nasadenú Češku Marie Bouzkovú takisto po výsledku 6:4, 6:4.
Mertensová si zahrá wimbledonské štvrťfinále premiérovo v kariére.
Wimbledon 2026
Dvojhra žien - osemfinále:
Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 6:4
Elise Mertensová (Belg.-25) - Marie Bouzková (ČR-21) 6:4, 6:4