    Belgičanka potvrdila vyradenie svetovej dvojky. V boji o štvrťfinále zdolala Češku

    Elise Mertensová oslavuje postup do štvrťfinále na Wimbledone 2026.
    Elise Mertensová oslavuje postup do štvrťfinále na Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 16:04
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    Mertensová si zahrá wimbledonské štvrťfinále premiérovo v kariére.

    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V osemfinále zvíťazila v pozícii nasadenej dvanástky nad Američankou Ashlyn Kruegerovou 6:4, 6:4.

    V najlepšej osmičke nebude chýbať ani Belgičanka Elise Mertensová. Turnajová dvadsaťpäťka po vyradení svetovej dvojky Kazašky Jeleny Rybakinovej zdolala na londýnskej tráve aj 21. nasadenú Češku Marie Bouzkovú takisto po výsledku 6:4, 6:4.

    Mertensová si zahrá wimbledonské štvrťfinále premiérovo v kariére.

    Wimbledon 2026

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 6:4

    Elise Mertensová (Belg.-25) - Marie Bouzková (ČR-21) 6:4, 6:4

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