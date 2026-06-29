    Nečakané trápenie. Sinner musel na úvod Wimbledonu otáčať päťsetovú drámu

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 18:27
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    Svetovej jednotke kládol odpor nenasadený Srb.

    Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po päťsetovom boji 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3.

    Pre nasadenú jednotku to bol prvý súťažný zápas od prehry s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom v 2. kole Roland Garros.

    Ďalším súperom Sinnera na tráve All England Clubu bude Portugalčan Nuno Borges.

    „Ďakujem divákom za podporu. Je pre mňa veľká česť otvárať tento prestížny turnaj a byť prvý na wimbledonskom centri. Musel som sa do toho dostať, bolo vidieť, že ide o môj prvý tohtoročný zápas na tráve.

    ﻿Bol odlišný, už nástup na dvorec je špeciálny. Robil som veľa chýb najmä z forhendu, no keď som to potreboval, dokázal som zdvihnúť úroveň mojej hry," uviedol Talian v pozápasovom interview.

    Rus Daniil Medvedev ako turnajová osmička pokoril v dueli dvoch bývalých šampiónov US Open Chorváta Marina Čiliča hladko 6:1, 6:2, 6:4.

    Španiel Rafael Jodar v pozícii nasadenej dvadsaťtrojky zdolal domáceho Brita Felixa Gilla 6:3, 6:3, 7:5.

    Ďalej ide aj Maďar Márton Fucsovics, ktorý viedol nad Francúzom Lucom Van Asschem 6:3, 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.

    Američan Tommy Paul nasadený ako číslo 21 si poradil s ďalším francúzskym hráčom Alexandrom Mullerom hladko 6:1, 6:2, 6:1.

    O prekvapenie sa postaral Rus Roman Safjullin, ktorý vyradil dvanásteho nasadeného krajana Andreja Rubľova po päťsetovom boji 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

    Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6:3, 6:1, 6:4.

    Wimbledon 2026

    muži - dvojhra - 1. kolo:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3

    Joao Fonseca (Brsz.-24) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (4), 6:4, 6:3

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:4, 6:2, 7:6 (7)

    Michael Zheng (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-26) 6:7 (7), 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (10:4)

    Sebastian Ofner (Rak.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4

    Nuno Borges (Portug.) - Tristan Boyer (USA) 6:3, 7:5, 7:5

    Roman Safjullin (Rus.) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12)

    Ignacio Buse (Peru-31) - Emilio Nava (USA) 7:6 (3), 3:6, 7:5, 6:0

    Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:3, 6:7 (2), 6:4, 6:0

    Learner Tien (USA-16) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4), 6:3

    Martin Damm Jr. (USA) - Marco Trungelliti (Arg.) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (2), 7:6 (5)

    Daniel Merida (Šp.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 4:6, 3:6, 6:2, 3:0 - skreč

    Tommy Paul (USA-21) - Alexandre Muller (Fr.) 6:1, 6:2, 6:1

    Pablo Carreno Busta (Šp.) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:3, 7:6 (7) - skreč

    Rafael Jodar (Šp.-23) - Felix Gill (V. Brit.) 6:3, 6:3, 7:5

    Márton Fucsovics (Maď.) - Luca Van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 - skreč

    Šintaro Močizuki (Jap.) - Max Basing (V. Brit.) 6:3, 6:0, 6:0

    Jenson Brooksby (USA) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:6 (7), 6:1, 6:1

    Daniil Medvedev (Rus.-8) - Marin Čilič (Chor.) 6:1, 6:2, 6:4

    Fábián Marozsán (Maď.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 7:5, 6:3, 6:4

    Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:1, 6:4, 6:2

    Ethan Quinn (USA) - Luciano Darderi (Tal.-14) 7:6 (7), 7:5, 6:2

    Kwon Soon Woo (Kór. rep.) - Martin Landaluce (Šp.) 6:4, 6:3, 6:3

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-3) - Aleksandr Ševčenko (Kaz.) 6:3, 6:1, 6:4

    Jan-Lennard Struff (Nem.) - Sebastian Baez (Arg.) 6:1, 7:6 (4), 4:6, 2:6, 7:5

    Dino Prižmič (Chor.) - Adam Walton (Austr.) 4:6, 7:6 (3), 6:4, 6:2

    Arthur Rinderknech (Fr.-25) - Oliver Tarvet (V. Brit.) 7:6 (4), 7:6 (4), 4:6, 7:5

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    Tenis

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner
    Nečakané trápenie. Sinner musel na úvod Wimbledonu otáčať päťsetovú drámu
    dnes 18:27
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