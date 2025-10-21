    Nesplnili požiadavky. Viacerým top tenistkám odpočítali body z rebríčka

    Iga Swiateková.
    Iga Swiateková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. okt 2025 o 15:39
    LONDÝN. Ženská tenisová asociácia (WTA) potrestala viaceré špičkové hráčky odobratím bodov zo svetového rebríčka.

    Sú medzi nimi Aryna Sabalenková, Iga Swiateková, Madison Keysová, Cori Gauffová a Amanda Ansimovová. Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku.

    Hráčky potrestali za to, že v tejto sezóne neodohrali požadovaný počet povinných turnajov. Hráčky na okruhu WTA musia v jednom roku štartovať v najmenej šiestich turnajoch WTA 500.

    Ani jedna však v roku 2025 nespĺňa požadovaný limit. Hráčky, ktoré vynechajú povinné turnaje, majú „vynulované“ hodnotenie, čo v podstate znamená, že im ako trest odoberú body z iných turnajov, do ktorých sa tento rok zapojili.

    Sabalenkovej, Gauffovej a Anisimovovej odobrali po 10 bodov, Keysová však stratila 54 bodov a Swiateková 65.

    Nie je to prvýkrát, čo Swiatekovú potrestali. Toto pravidlo spôsobilo chaos minulý rok, keď jej odobrali body v rebríčku za to, že odohrala iba dva turnaje WTA 500. To ju následne viedlo k strate miesta svetovej jednotky.

    Tentoraz však tresty neovplyvňujú umiestnenie v rebríčku. To však nie je koniec, pretože sa očakáva, že hráčky potrestajú opäť. Sabalenková, Swiateková, Gauffová a Anisimovová hrali tento rok iba na troch turnajoch WTA 500, zatiaľ čo Keysová na štyroch.

    Minulotýždňový turnaj Ningbo Open bol predposledný turnaj WTA 500 bola to jedna z ich posledných šancí splniť požiadavky.

    Ani jedna z piatich hráčok sa však neprihlásila a keďže sa nekvalifikovali, odpočítali im body.

    dnes 15:49
