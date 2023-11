Vyhral už všetko, ale jeden úspech Djokovičovi stále uniká: Bude to náročné

„Je to určite jeden z hlavných cieľov pre budúci rok, okrem grandslamových turnajov. Bude to veľmi nabitý program, prejsť od najpomalšieho povrchu k najrýchlejšiemu a späť k najpomalšiemu. Antuka, tráva, antuka, potom tvrdý povrch... Je zrejmé, že to bude veľmi náročná časť roka.

Budem sa musieť porozprávať so svojím tímom a uvidíme, ako si naplánujeme prípravu a tréning, aby som mohol hrať svoj najlepší tenis tam, kde chcem,“ povedal Djokovič. Djokoviť sa zatiaľ na olympijských hrách predstavil štyrikrát, no z podujatí pod piatimi kruhmi má iba jednu medailu.

Oveľa horšie dopadol v Riu de Janeiro 2016, kde prehral hneď v 1. kole s Del Potrom.

Na predvlaňajších OH v Tokiu opäť postúpil do semifinále, no prehral s Rusom Karenom Chačanovom a potom aj v „malom finále“ so Španielom Pablom Carreňom Bustom.