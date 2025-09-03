Djokovič nebude iba mávať bielou vlajkou. Najväčším súperom chce prekaziť ich plány

NEW YORK. Absurdné. Týmto slovom zakončil tenisový expert José Morgado príspevok na sociálnej sieti X, v ktorom zhrnul ďalšie míľniky Novaka Djokoviča.
Vzájomnú bilanciu so svetovou štvorkou Taylorom Fritzom zveľadil na 11:0, na US Open postúpil do 14. semifinále, čím vyrovnal Jimmyho Connorsa a celkovo už 53. raz zabojuje na grandslamoch o účasť vo finále.
V sezóne 2025 nechýbal rodák z Belehradu v semifinále ani jedného turnaja tzv. veľkej štvorky a naďalej živí šancu na zisk 25. granslamového titulu.
"Bol to veľmi vyrovnaný zápas, rozhodlo zopár loptičiek. Postup do semifinále je darčekom pre moju dcérku Taru, ktorá má dnes osem rokov," povedal Djokovič, ktorý malej oslávenkyni venoval aj krátky tanec.
Djokovič: Snažil som sa to prežiť
V zápase proti Fritzovi mu však príliš do tanca nebolo a postup medzi najlepšiu štvoricu turnaja si musel vybojovať po takmer tri a pol hodinovom boji.
Prvé dva sety vyhral 6:3, 7:5, no priznal, že s výkonom nebol spokojný a lepším hráčom na kurte bol Fritz. Ten si v úvodných dvoch setoch vypracoval množstvo šancí, no podanie Djokoviča prelomil až na 11. pokus.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Novak Djokovič - Taylor Fritz
"V piatich či šiestich prípadoch zahral Novak veľmi dobre a nemal som veľa šancí. Pri zvyšných brejkbaloch som hral slabo, príliš konzervatívne alebo načasovanie úderov nebolo dobré," sypal si Američan popol na hlavu.
Bolo vidieť, že je sklamaný. Pred turnajom sa tešil, že by mohol čeliť Djokovičovi, bral to ako výzvu, ale nevyužité šance naznačujú, že mal na viac.
"Taylor je hráčom, ktorý rád diktuje tempo hry, je agresívny a forhendom vás potrestá. Snažil som sa to prežiť a udržať sa vo výmenách.
Nehral som dobre, ale našiel som spôsob, ako vyhrať druhý set. Postupne zlepšil podanie, a tak to bolo náročné. Trpezlivo som čakal na šancu, keďže som vedel, že môže prísť len v jednom geme," vravel Djokovič.
Napokon dostal šancu na ukončenie zápasu v desiatom geme štvrtého setu. Viedol 40:15 na príjme, ale aj on si vyčítal, že bol až príliš pasívny. Fritz mečbaly odvrátil, no keď o chvíľu prišiel tretí, urobil dvojchybu.
Pomôžu mu dva voľné dni
Djokovič tak odmietol päťsetovú bitku, v ktorej by mu hrozilo, že by na newyorskom grandslame prvýkrát prehral zápas zo stavu 2:0 na sety.
Keď sa pred necelými dvoma mesiacmi dostal do semifinále Wimbledonu, po prehre s Jannikom Sinnerom povedal, že nebol zdravotne fit a mal pocit, akoby do zápasu išiel s poloprázdnou nádržou.
Aj preto novinárov zaujímalo, ako sa srbský velikán cíti pred semifinále US Open, v ktorom si súťažne deviatykrát zmeria sily s Carlosom Alcarazom.
"Uvidíme. Dobré je, že mám dva dni voľna, čo mi veľmi pomôže. Aktuálne sa necítim úplne sviežo, ale verím, že o dva dni to bude lepšie.
Je dôležité, aby som dobre zregeneroval, dostal svoje telo do dobrej formy a bol pripravený bojovať päť setov, pokiaľ to bude proti Carlosovi potrebné," uviedol Djokovič na tlačovej konferencii.
Na rozdiel od predošlých sezón nebude do semifinále vstupovať ako favorit. To však nič nemení na tom, že na kurte nechá v boji o finále všetko.
Naposledy hral finále grandslamového turnaja vlani vo Wimbledone a posledný titul z kategórie major turnajov získal pred dvoma rokmi v New Yorku.
"Rozhodne nepôjdem na kurt s bielou vlajkou. To nerobí nikto, najmä nie ja. Som v ďalšom semifinále a ako som vravel už na začiatku roka, chcem hrať svoj najlepší tenis a dosiahnuť najlepšie výsledky.
Teraz mám ďalšiu šancu. Dúfam, že budem zdravotne fit a dokážem držať krok s Carlosom," povedal srbský tenista pred piatkovým semifinále.
Črtá sa piaty finálový súboj
Tenisová sezóna 2025 je v znamení súbojov Sinnera s Alcarazom. Proti sebe nastúpili už v štyroch finále, vrátane Roland Garros a Wimbledonu.
Obaja sú momentálne výsledkovo i herne odskočení od zvyšku sveta a v ďalších mesiacoch zvedú aj súboj o post koncoročnej svetovej jednotky.
Alcaraz vyhral 35 z posledných 36 stretnutí a nechal zabudnúť na šokujúce vypadnutie v 2. kole US Open 2024 s Boticom van de Zandschulpom.
Sinner si ešte postup do semifinále musí vybojovať v zápase s krajanom Lorenzom Musettim, no podľa Djokoviča by to mal zvládnuť.
"O nich dvoch (Sinner a Alcaraz, pozn.) nemusíme veľa hovoriť. Vieme, že sú najlepší a každý netrpezlivo očakáva, že budú proti sebe hrať vo finále.
Pokúsim sa prekaziť tieto plány. Sinner ešte potrebuje vyhrať nejaké zápasy, kým sa dostane do finále, ale jednoznačne tu hrá najlepší tenis. Je dominantný od začiatku turnaja," uviedol 38-ročný Srb.
Vo vzájomnej bilancii s Alcarazom vedie 5:3, pričom ho zdolal vo všetkých troch zápasoch na tvrdom povrchu či v olympijskom finále v Paríži.
Naposledy si obaja zmerali sily vo štvrťfinále tohtoročného Australian Open, pričom v aréne Roda Lavera zvíťazil Djokovič 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.