Djokovič údajne odchádza bývať do Atén. Sťahuje so sebou aj domáci turnaj

BRATISLAVA. Tenisový turnaj ATP Belgrade Open, ktorý sa mal konať od 2. do 8. novembra v srbskom Belehrade, sa nečakane presúva do Atén.

Podujatie sa uskutoční v známej OAKA Basketball Arene, kde hráva miestny klub Panathinaikos.

Ako referuje web tennisworldusa.org, turnaj organizuje rodina Novaka Djokoviča, a podľa špekulácií médií za rozhodnutím stoja rokovania medzi 24-násobným grandslamovým šampiónom a súčasným srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom.

Podľa srbských médií by sa bývalá svetová jednotka mala po US Open, ktoré sa hrá v New Yorku od 24. augusta do 7. septembra, presunúť do Grécka a v novembri sa predstaviť v Aténach.