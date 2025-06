Nie je spokojný so situáciou v Srbsku. Djokovič sa mal dohodnúť na vízach v inej krajine

ATÉNY. Srbský tenista Novak Djokovič by sa mal po skončení grandslamového turnaja US Open spolu s rodinou presťahovať do Atén.

Tvrdia to viaceré grécke médiá. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión bol minulý týždeň na obede s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsolakisom, ktorý mu údajne prisľúbil, že mu udelí Zlaté víza povoľujúce päťročný pobyt v krajine.

Djokovičova rodina by tak opustila luxusný kaštieľ v andalúzskej Marbelle, ktorého hodnota sa odhaduje na 11,53 milióna dolárov.