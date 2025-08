Djokovič spomína na zlatý olympijský triumf: Mečbal som videl hádam miliónkrát

Je to pravdepodobne najväčší moment mojej kariéry, keď vezmem do úvahy, koľko rokov som na to čakal. Alebo ani nie čakal, ale skôr by sa dalo povedať, že som na tom pracoval.“

Bol to jediný veľký úspech, ktorý mi v kariére chýbal, a keď to prišlo vo veku 37 rokov, je to niečo veľmi jedinečné, nezabudnuteľné,“ dodal Srb pre web The Tennis Gazette.



„Scény, keď tam boli moja manželka a deti, aby to so mnou zažili a oslávili, to je niečo, čo mi napĺňa srdce čistým šťastím a radosťou. Na ten moment nikdy nezabudnem,“ skonštatoval Djokovič.