Rivali sa znovu spoja. Djokovič je rekordér, ale prestížne tituly naháňa už skoro dekádu

Djokovič si Murrayho najal pred tohtoročným Australian Open a dostal sa do semifinále, než musel pre zranenie odstúpiť v zápase s Alexandrom Zverevom.

Murrayho manažérsky tím potvrdil, že 37-ročný Škót v pondelok odletel do Kalifornie, aby pokračoval v trénerskej dohode so srbským 24-násobným grandslamovým šampiónom.

Djokovič by sa mal na turnajoch v Indian Wells aj Miami, známych ako Sunshine Double, predstaviť prvýkrát od roku 2019.

Je spoločným rekordérom v počte titulov na oboch podujatiach série Masters - v Indian Wells ich má na konte päť a v Miami šesť, čím sa vyrovnal Rogerovi Federerovi, respektíve Andremu Agassimu. Ani jeden z týchto titulov však nezískal od roku 2016.

Trojnásobný grandslamový šampión Murray vlani po olympijských hrách v Paríži ukončil kariéru a prekvapil tenisový svet, keď oznámil, že bude v Austrálii trénovať Djokoviča.

Srb minulý mesiac v Katare povedal: "Je to neurčité, pokiaľ ide o to, ako dlho budeme spolupracovať, ale dohodli sme sa, že budeme pracovať s najväčšou pravdepodobnosťou v Spojených štátoch a potom na niektorých antukových turnajoch a uvidíme, ako to pôjde potom."

Indian Wells sa začína už tento týždeň a 19. marca sa hrá v Miami.