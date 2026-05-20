Djokovič pred Roland Garros hlási zmenu. Siahol po bývalom spoluhráčovi: Vitaj môj priateľ

Viktor Troicki a Novak Djokovič
Viktor Troicki a Novak Djokovič
ČTK|20. máj 2026 o 22:18
V Paríži sa pripravuje na svoj 22. štart na Roland Garros.

Novak Djokovič si do svojho tímu ako trénera zobral bývalého spoluhráča z daviscupovej reprezentácie Viktora Troického.

Tridsaťosemročný držiteľ 24 grandslamových titulov, ktorý sa už v Paríži pripravuje na svoj 22. štart na Roland Garros, to oznámil na sociálnych sieťach.

„Vitaj môj priateľ, tímový kolega a teraz aj tréner...,“ napísal Djoković na Instagrame k spoločnej fotografii.

O dva roky starší Troicki bol v roku 2010 s Djokovičom súčasťou tímu, ktorý pre Srbsko vybojoval doteraz jediný titul v Davis Cupe.

V roku 2021 ukončil hráčsku kariéru a momentálne je kapitánom daviscupovej reprezentácie.

Djokovič sa začiatkom roka 2025 dohodol na spolupráci s bývalým rivalom Andy Murray.

Po polroku však s niekdajšou britskou svetovou jednotkou a trojnásobným grandslamovým šampiónom nepokračoval.

Následne bol bez trénera, naposledy sa pripravoval so srbským koučom Borisom Bosnjakovičom.

Roland Garros

