Djokovič nemal ísť na olympiádu, pripravila ho o rekord, vraví expert

Ak by vyhral vo finále US Open 2021, dosiahol by výhru na všetkých štyroch grandslamoch v jednej sezóne.

BRATISLAVA. Jeden víťazný zápas chýbal Srbovi Novakovi Djokovičovi k zavŕšeniu jedného z najväčších počinov v histórii tenisu. Ak by vo finále US Open zdolal Rusa Daniila Medvedeva, tešil by sa z triumfu na všetkých štyroch grandslamových turnajoch v jednom kalendárnom roku. To sa zatiaľ naposledy podarilo Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969, ale srbský tenisový expert Goran Bubanj si myslí, že to ani náhodou netreba porovnávať. Súvisiaci článok Pri Djokovičovi sme si zvykli, že je superman. Nie je "Čo dokázal Laver pred vyše 50 rokmi, nemá nič spoločné s dnešným tenisom. Bol to pán hráč, ale boli iné časy. Tri zo štyroch turnajov Grand Slamu sa vtedy hrali na tráve a ani ďalšie aspekty pre porovnanie vtedajšieho tenisu so súčasným neobstoja. Môžeme pokojne hovoriť z hľadiska náročnosti a prípravy o inom športe," cituje Gorana Bubanja web tennisworldusa.com.

Podľa niekdajšieho trénera srbskej daviscupovej reprezentácie sa Djokovič v honbe za všetkými veľkými víťazstvami v tomto roku dopustil osudnej chyby, keď súhlasil s účasťou na olympijských hrách v Tokiu. Napokon nezískal zlato a ani medailu pod piatimi kruhmi a mal oveľa menej času na prípravu na US Open. "Viem, že Novak mal dilemu, či ísť alebo neísť na olympijské hry. Napokon sa rozhodol, že pôjde a to bola chyba po všetkých stránkach. Veci sa napokon vyvinuli tak, že nezískal ani titul na US Open, hoci bol k nemu blízko. V rozhodujúcej chvíli na neho doľahla ťarcha očakávaní a nabitý program z celého roka. Pritom US Open 2021, a nie olympijské Tokio, bol pre neho najdôležitejší turnaj kariéry," myslí si Bubanj.

Napriek tejto kritike je srbský odborník presvedčený o tom, že o roku 2021 sa raz bude hovoriť ako o dôležitej súčasti éry Novaka Djokoviča. "Zakrátko pridá ďalšie víťazné grandslamové turnaje a stane sa najlepším tenistom histórie. A k tomu mu výrazne dopomohli práve úspechy na veľkých turnajoch v tomto roku. Verím tomu, že aj o 50 rokov sa o sezónu 2021 bude hovoriť ako o sezóne Novaka Djokoviča," dodal Bubanj.



