Zdravotné problémy mu nedovolia hrať. Djokovič sa odhlásil z obľúbeného turnaja

    PARÍŽ. Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z nadchádzajúceho turnaja ATP Masters 1000 v Paríži (27. októbra - 2. novembra).

    „Drahý Paríž, bohužiaľ, tento rok sa nepredstavím na turnaji v Paríži. Mám úžasné spomienky a dosiahol som tu skvelé úspechy, hlavne sa mi tu podarilo vyhrať sedemkrát titul. Verím, že sa uvidíme o rok,“ napísal Djokovič na sociálnej sieti Instagram.

    Skúseného Srba trápili v uplynulom období zdravotné problémy, so sebazaprením dohral semifinálový duel na turnaji v Šanghaji a na exhibícii v Saudskej Arábii sa neuskutočnil duel o tretie miesto s Američanom Taylorom Fritzom.

