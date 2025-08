Do štartu US Open už nenastúpi. Djokovič sa odhlásil z prestížneho turnaja

CINCINNATI. Srbský tenista Novak Djokovič sa v pondelok odhlásil z turnaja ATP Cincinnati Masters. Urobil tak presne rok po jeho zisku zlatej olympijskej medaily v Paríži.

Organizátori turnaja potvrdili túto správu pre The Athletic

Znamená to, že 38-ročný Srb neodohrá do štartu US Open žiadny zápas od prehry v semifinále Wimbledonu s Jannikom Sinnerom.