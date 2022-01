Prístup Djokoviča je fackou pre tých, ktorí podmienku splnili, myslí si Kučera

BRATISLAVA. Dianie okolo srbského tenistu Novaka Djokoviča a jeho postoj k očkovaniu v stredu skritizoval splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera.

"Je to facka pre tých, ktorí sa dlho dopredu komunikovanú podmienku očkovania snažili splniť," odpovedal bývalý tenista na novinársku otázku v rámci brífingu, na ktorom predstavoval nové opatrenia pre šport.

Kučera si myslí, že Djokovičova situácia môže vyvolávať pocit, že "niektorí si vedia vybaviť výnimky". "Z môjho pohľadu by bolo lepšie, ak by aj samotný išiel príkladom a dal sa zaočkovať, bol by príkladom aj pre ostatných športovcov."