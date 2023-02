Djokovič čaká na verdikt americkej vlády, hovoril aj o svojom zranení

"Proces, ktorý s tým súvisí, sa už začal. Teraz je to už mimo mojej kontroly. Rád by som si tam zahral a som rád, že som dostal súhlas organizátorov. Dúfam, že tí, ktorí môj štart môžu ovplyvniť, mi dajú súhlas," povedal Djokovič podľa AFP.

Teraz čaká na to, či mu americká vláda umožní vstup do krajiny.

Djokovič nehral pre problémy s podkolennou šľachou od januárového triumfu na Australian Open. Na stredajšej tlačovej konferencii v Belehrade uviedol, že by sa mal do súťažnej akcie vrátiť na turnaji v Dubaji, ktorý štartuje 25. februára.

"To zranenie je už OK, ale zatiaľ sa necítim stopercentne v poriadku. Je to však na dobrej ceste a ako tím sme sa rozhodli pre štart v Dubaji," vyjadril sa päťnásobný víťaz dubajského turnaja.