Djokovič nič neľutuje: Život ma naučil, že ľútosť vás len brzdí

"Je škoda, že som nemohol hrať v Indian Wells a Miami. Milujem tie turnaje, mal som tam veľa úspechov. Zároveň to však bolo moje vedomé rozhodnutie a vedel som o možnosti, že tam nepôjdem.

Tak to je a dúfam, že tento rok sa to ohľadom US Open zmení. To je pre mňa najdôležitejší turnaj na americkej pôde," dodal "Nole", ktorý vyhral v Indian Wells päťkrát a na Floride o jeden raz viac.