Organizátori vyčerpali možnosti, Djokovič nebude hrať ani v Miami

Srbský tenista už musel vynechať aj prebiehajúci turnaj ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Podporu pre jeho štart v USA síce vyjadrili viaceré športové osobnosti i politici, no úrady mu špeciálne povolenie neudelili.

"Vyhral tu šesťkrát, je to náš šampión a naozaj by sme ho tu radi videli. Dúfajme, že sa do USA bude môcť dostať na iné podujatia v tomto roku, vrátane Cincinnati a US Open," dodal Blake, ktorý je bývalou svetovou štvorkou.