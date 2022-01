Djokovičova matka apeluje na austrálsku vládu: Nie je to vrah ani kriminálnik

BELEHRAD. Matka Novaka Djokoviča Dijana verejne vyzvala austrálsku vládu, aby jej syna nevyhostila z Austrálie.

Srbský tenista a obhajca titulu na Australian Open síce uspel na súde v odvolaní proti odobratiu víz, no stále ešte nemusí v prvom grandslame sezóny nastúpiť.

Vízum mu ešte môže odobrať austrálsky minister imigrácie Alex Hawke. Ten má právomoc mu ho opätovne zrušiť a v súčasnosti zvažuje celú záležitosť.

"Nerozumiem tomu, ako môže takéto rozhodnutie stáť na jednom mužovi. Nevyhoďte ho. Nie je to politik, ale tenista. Nie je to vrah, nie je to kriminálnik," prízvukovala Dijana Djokovičová, ktorú citovala agentúra DPA.