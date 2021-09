Djokovič sa rozplakal pred novinármi: Som aj manžel a otec

"Cítim úľavu alebo skôr únavu z toho všetkého. Tlak a očakávania boli pred US Open obrovské. Bez ohľadu na to, ako som sa snažil a dokázal zostať koncentrovaný a zameraný na ďalší a stále ďalší krok, celý proces bol veľmi vyčerpávajúci.

Cítim sklamanie a smútok, pretože som premrhal veľkú príležitosť," uviedol Novak Djokovič, cituje ho srbský denník Blic na svojom webe.

Djokovič sa snažil byť po jednej z najťažších prehier v kariére diplomaticky nad vecou, ale nedarilo sa mu to.

"Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, takú prajnú atmosféru som nikdy predtým v New Yorku nezažil. Koniec mi nevyšiel, ale nie všetko v živote je ideálne. Musím byť hrdý na to, čo som dokázal v tomto roku.

Tá víťazná cesta po úchvatná so všetkými svojimi zastávkami a to je niečo, čo mi nikto nevezme. Potom prišlo newyorské finále a v ňom zjavne lepší hráč ako som ja. Stále som bol pol kroka za súperom. Nechcem pôsobiť pateticky a sťažovať sa, pretože mám byť za čo byť vďačný. Miešajú sa vo mne ľútosť a smútok, ale aj vďačnosť a hrdosť. Bolo by nekorektné, ak by som sa v tejto chvíli len sťažoval," chlapsky priznal zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu, ktorý bol s "Nolem" v New Yorku.