V USA menia pravidlá. Djokovič môže po ročnej pauze štartovať na US Open

BRATISLAVA. V USA odhlasovali ukončenie núdzových opatrení COVID-19. Znamená to, že srbský tenista Novak Djokovič bude môcť štartovať na poslednom grandslame sezóny US Open.

"Tak to je a dúfam, že tento rok sa to ohľadom US Open zmení. To je pre mňa najdôležitejší turnaj na americkej pôde," uviedol ešte pred rozhodnutím senátu.

Na čele mužského tenisového rebríčka bol najdlhšie spomedzi všetkých hráčov v histórii (380 týždňov) a nedávno ho na pozícii svetovej jednotky vystriedal víťaz Indian Wells, 19-ročný Carlos Alcaraz.

"Gratulujem mu, zaslúžil si návrat na prvé miesto," povedal Djokovič na adresu mladého Španiela. Na druhé miesto ho odsunul koncom januára práve Djokovič, keď vyhral grandslamový Australian Open.