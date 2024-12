Prvý spoločný zápas nevidel kvôli lyžovačke. Posielam pozdrav celej rodine, vravel Srb

Obe bývalé svetové jednotky boli na kurte zarytými protivníkmi, hrali proti sebe 36-krát a fanúšikovia sa zbláznili, keď v novembri oznámili, že dôchodca Murray nastúpi do trénerskej lóže za Djokoviča.

"Momentálne je vlastne na lyžiach," povedal 24-násobný víťaz Majors Djokovič na kurte. "Má rodinnú lyžovačku - posielam pozdrav celej Murrayho rodine. Dúfam, že sa pred príchodom do Melbourne na lyžovačke nezraní. To by nebolo skvelé.

"Rozprávali sme sa pred zápasom, komunikujeme denne, takže sa teším, že ho mám v tíme, v mojom rohu."

Murray reagoval videom, na ktorom sa opatrne kĺže po skromnom lyžiarskom kopci: "Ako vidíte, zdolávam obrovské svahy, ale zatiaľ bez zranení," povedal.

Djokovič si ziskom olympijského zlata vyzdvihol jediný kľúčový kúsok, ktorý mu tento rok v Paríži vo vitríne s trofejami chýbal.

Tridsaťsedemročný tenista povedal, že sa teší na to, čo môže pridať trojnásobný víťaz Majors Murray, keďže svetová sedmička sa v januári uchádza o rekordný 11. titul na Australian Open.

"Už vyše 20 rokov je na druhej strane siete," povedal Djokovič. "Prvýkrát v histórii je na rovnakej strane kurtu, takže v Melbourne by mal byť zábava."