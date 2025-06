Wimbledon mu vždy dodá extra motiváciu. Djokovič cíti šancu na grandslamový rekord

Djokovič naposledy triumfoval na US Open 2023, odvtedy však dominujú Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, ktorí vyhrali ostatných šesť grandslamových turnajov.

„Súhlasím, že Wimbledon môže byť najlepšou šancou vzhľadom na moje výsledky, pocit a hru na tráve. Tu vždy nájdem extra mentálnu motiváciu a podám najlepší výkon,“ povedal Djokovič novinárom v All England Clube.

V rokoch 2023 a 2024 prehral vo wimbledonskom finále s Alcarazom, na ostatných troch grandslamových podujatiach sa do finále nedostal. Ak by v Londýne zvíťazil, vyrovnal by rekord Rogera Federera s ôsmimi titulmi z Wimbledonu.

Djokovič, ktorý v máji získal 100. titul na okruhu ATP, čelí častým otázkam o konci kariéry, no tvrdí, že chce hrať ešte niekoľko rokov: „Chcel by som byť zdravý a motivovaný, ale v tomto štádiu nikdy neviete.“

Djokovič je posledným aktívnym členom legendárnej štvorice Federer-Nadal-Murray-Djokovič.

„Už nenaháňam rebríček, sústredím sa na grandslamy a rekordy,“ priznal. V prvom kole nastúpi proti Francúzovi Alexandrovi Mullerovi, v pavúku ho čaká potenciálne štvrťfinále s Jackom Draperom, semifinále so Sinnerom a prípadné finále s Alcarazom.

„Moja forma je kolísavá, ale naďalej verím, že môžem hrať na najvyššej úrovni,“ zakončil Djokovič.