Víťazstvo ostalo doma. Slováci zdolali Kolumbiu, rozhodujúci bod získal Gombos

I. svetová skupina Davisovho pohára
Slovensko - Kolumbia 3:1
sobota:
Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez 6:4, 6:3
Norbert Gombos - Nicolas Mejia 6:4, 6:4
piatok:
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)
BRATISLAVA. Slovensko zdolalo Kolumbiu v I. svetovej skupine tenisového Davis Cupu 2025 3:1. V rozhodujúcej dvojhre Norbert Gombos zdolal Nicolasa Mejiu 6:4, 6:4.
Slovenskí tenisti si na budúci rok zahrajú kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2026.
Body získali okrem Gombosa v debli Lukáš Klein s Milošom Karolom a v piatok uspel proti Mejiovi vo dvojhre aj Alex Molčan.
Pred štvrtým stretnutím prišla zmena na slovenskej strane, keď po víťaznej štvorhre nenastúpil do singla Klein a nahradil ho Gombos.
On aj jeho súper boli v úvodnom sete úspešní na podaní. Viac problémov na vlastnom servise však mal Kolumbijčan.
Prvé brejkbalové príležitosti pre Gombosa prišli za stavu 4:4. Ten sa v deviatom geme prezentoval nátlakovou hrou, vyšiel mu aj pekný krížny bekhend a čistou hrou získal dôležitý brejk.
Mejia sa snažil zvrátiť osud prvého setu, no Gombos uzavrel prvú časť štýlovo. Najskôr si naskočil na volej za stavu 15:30, aby následne doviedol set do zdarného konca dvoma esami.
Šance na prelomenie súperovho podania mal Gombos aj v treťom geme druhého setu, no žiadnu z dvoch ponúknutých príležitostí nezužitkoval.
Slovenský tenista však pôsobil živším dojmom, navyše bol vo výmenách presnejší. Súper skúšal meniť tempo hry, ale viackrát sa popálil aj na skrátení hry.
Mejia svoj servis neudržal v piatom geme, keď dovolil domácemu hráčovi odskočiť na 0:40 a Gombos na druhý pokus získal podanie 200. hráča svetového rebríčka ATP.
Tridsaťpäťročný Slovák následne potvrdil brejk, keď zvládol aj menšie komplikácie. Gombos nadviazal na svojich spoluhráčov zo štvorhry, v stretnutí nestratil ani raz podanie a druhý set vyhral rovnako ako ten prvý v pomere 6:4.
Kolumbia bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine. Družstvá sa po štvrtom zápase dohodli, že záverečnú dvojhru, ktorá by na výsledku nič nezmenila, už neodohrajú.