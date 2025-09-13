ONLINE: Lukáš Klein - Nicolas Mejia dnes, I. skupina Davis Cup LIVE (dvojhra)

BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.
Lukáš Klein vyzve Nicolasa Mejiu v dvojhre. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.
Fotogaléria z 1. dňa zápasu Slovensko - Kolumbia v Davis Cupe (I. svetová skupina)
Davis Cup 2025
13.09.2025 o 16:00
4. kolo
Klein
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Mejía
Prenos
Vitajte pri sledovaní sobotného programu tenisového stretnutia Davis Cupu, v ktorom Slovensko hostí Kolumbiu a víťaz tohto stretnutia si budúci rok zahrá kvalifikáciu o postup na finálový turnaj. Po prvom dni je stav vyrovnaný 1:1, keď v prvej dvojhre Alex Molčan zdolal Nicolasa Mejiu po setoch 6:4 a 7:6. Potom sa očakávalo, že slovenská jednotka Lukáš Klein získa druhý bod, pretože proti Sorriano Barrerovi, ktorý sa nachádza až v štvrtej stovke rebríčka ATP, bol jasným favoritom. Prvý set síce Klein vyhral vďaka jednému brejku, ale nasledujúce dva tesné sety prehral v dramatických koncovkách tajbrejku a Kolumbia tak získala nečakaný vyrovnávajúci bod. V druhom zápase sobotného programu nás čaká súboj tímových jednotiek Lukáša Kleina a Nicolasa Mejiu. Obaja prehrali vo včerajších dvojhrách, ale papierovým favoritom by stále mal byť Klein, ktorý má podstatne lepšie rebríčkové postavenie.
