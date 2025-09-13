    ONLINE: Lukáš Klein - Nicolas Mejia dnes, I. skupina Davis Cup LIVE (dvojhra)

    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Fotogaléria (18)
    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. sep 2025 o 13:00
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu I. svetovej skupiny Davis Cupu 2025: Lukáš Klein - Nicolas Mejia.

    BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.

    Lukáš Klein vyzve Nicolasa Mejiu v dvojhre. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

    Stav konfrontácie je po prvom dni vyrovaný 1:1.

    Fotogaléria z 1. dňa zápasu Slovensko - Kolumbia v Davis Cupe (I. svetová skupina)
    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Nicolás Mejiá podáva proti Alexovi Molčanovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Daviscupové tímy Slovenska (vľavo) a Kolumbie pózujú pred úvodnými dvojhrami.
    Daviscupový tím Kolumbie sprava kapitán tímu Kolumbie Alejandro Falla, hráči Adriá Soriano Barrera, Nicolás Mejiá, Alejandro Falla, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos a Cristian Rodríguez.
    18 fotografií
    Daviscupový tím Slovenska zľava Michal Krajčí, Miloš Karol, Norbert Gombos, Alex Molčan, Lukáš Klein a kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth zdravia divákov pred úvodnými dvojhrami v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.

    Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Lukáš Klein - Nicolas Mejia (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2025
    13.09.2025 o 16:00
    4. kolo
    Klein
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Mejía
    Prenos
    Vitajte pri sledovaní sobotného programu tenisového stretnutia Davis Cupu, v ktorom Slovensko hostí Kolumbiu a víťaz tohto stretnutia si budúci rok zahrá kvalifikáciu o postup na finálový turnaj. Po prvom dni je stav vyrovnaný 1:1, keď v prvej dvojhre Alex Molčan zdolal Nicolasa Mejiu po setoch 6:4 a 7:6. Potom sa očakávalo, že slovenská jednotka Lukáš Klein získa druhý bod, pretože proti Sorriano Barrerovi, ktorý sa nachádza až v štvrtej stovke rebríčka ATP, bol jasným favoritom. Prvý set síce Klein vyhral vďaka jednému brejku, ale nasledujúce dva tesné sety prehral v dramatických koncovkách tajbrejku a Kolumbia tak získala nečakaný vyrovnávajúci bod. V druhom zápase sobotného programu nás čaká súboj tímových jednotiek Lukáša Kleina a Nicolasa Mejiu. Obaja prehrali vo včerajších dvojhrách, ale papierovým favoritom by stále mal byť Klein, ktorý má podstatne lepšie rebríčkové postavenie.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
    dnes 13:00
