Gombos, ktorý mal pozitívny test: Pre Austrálčanov sme banda idiotov

Bol to však dôsledok toho, že chorobu už prekonal na konci decembra a následný krvný test v Austrálii preukázal, že nie je hrozba pre ostatných účastníkov turnaja.

BRATISLAVA. Slovenský tenista Norbert Gombos sa chvíľu obával, že si pred začiatkom Australian Open v Melbourne (8.- 21. 2.) poriadne nezatrénuje. Jeden z testov, ktoré po prílete do dejiska turnaja absolvoval, ho označili ako pozitívneho na koronavírus.

"Po príchode som mal dva negatívne PCR testy, tretí mi vyšiel pozitívny. Hneď ma chceli izolovať a presunúť do iného hotela a podobne. Mal som z toho stres. Vravel som im, že som to nedávno prekonal a nemôžem byť teda infekčný.

Potom mi robili testy aj na infekčnom, prišli mi zobrať krv. Zistili, že mám buď protilátky alebo som už neinfekčný, sám neviem. Padol mi zo srdca veľký balvan,“ priznal Norbert Gombos na webe denníka Pravda.

"V pondelok mu robili testy z krvi ohľadom infekčnosti, tie mu vyšli negatívne a od utorka by sa mohol zapojiť do tréningového procesu. To je veľmi dobrá správa," povedal Gombosov osobný tréner Tibor Tóth na webe STZ.